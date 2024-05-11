Denizli'de çiftçi traktörle yangını söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Denizli'de çiftçi traktörle yangını söndürmeye çalıştı

Denizli\'de çiftçi traktörle yangını söndürmeye çalıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş arazide başlayan yangını kontrol altına almak için çiftçi traktörünü kullanarak müdahale etti. Yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise yangının piknikçiler tarafından çıkarıldığı ihtimalini güçlendirdi.

11.05.2024 11:30
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Denizli'de boş arazide başlayan yangının mahsullerine ve ormanlık alana zarar vermemesi için traktörle söndürmeye çalışan çiftçi dron kamerasıyla görüntülendi. Yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise yangının piknikçiler tarafından çıkarıldığı ihtimalini güçlendirdi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazideki yangını gören İbrahim Balbay, kendi arazisini bırakarak önce muhtara haber verdi ardından yangın noktasına gitti. Kimsenin olmadığını gören Balbay, traktörünü yangının üzerine sürerek kontrol altına almaya çalıştı. Balbay'ın amansız mücadelesi ise dron kameralarına yansıdı. Traktörün arkasına bağlı olan sıyırıcı yardımıyla Balbay'ın korkusuzca yangına müdahalesi dikkatlerden kaçmadı. Balbay'ın müdahalesinin ardından bölgeye gelen çevredeki vatandaşların kimi ellerindeki çalıyla yangına müdahale ederken, kimi römorka bağlı su tankerleriyle alevleri söndürme girişiminde bulundu. Çiftçilerin yoğun uğraları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgeye zorlu ulaşım şartlarıyla nedeniyle güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yürüttü.

"Kimsenin olmadığını görünce kendi başıma traktör ile söndürmeye çalıştım"

Kimsenin olmaması nedeniyle yangına kendi başına müdahale ettiğini ifade eden Balbay, "Arazide çalıştığım sırada dumanın çıktığını gördüm. Muhtara haber verdikten sonra bölgeye geldim. Kimsenin olmadığını görünce kendi başıma traktör ile söndürmeye çalıştım. İnsanlar sonradan geldi ama elimizden geldiği kadarıyla söndürdük. Yangın ormana yakın zeytin bahçelerinin içerisinde boş arazide meydana geldi. Mahsuller, zeytinler ve orman var. Benim arazim değil, benimle alakası yok" dedi.

Öte yandan, yangının başlangıç noktasında bulunan sucuklar ise akıllara soru işareti getirdi. Yapılan incelemeler neticesinde yangının sucuk pişirmek isteyen kişilerin yaktığı ateş neticesinde çıktığı düşünülüyor. Bölgeye gelen vatandaşlar ise, "Kim olduklarını bilmiyoruz. Burada sucuk yemek için yaktıkları ateş nedeniyle yangın çıktı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çiftçi traktörle yangını söndürmeye çalıştı - Son Dakika

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