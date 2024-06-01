Denizli'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Denizli\'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, yanmış cesedin evde yalnız yaşayan ve bekçilik yapan Deniz Uçkun'a ait olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda netlik kazanacak.

01.06.2024 13:22
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Denizli'de gece saatlerinde iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin yanan binada yaptıkları incelemeler neticesinde bir kişiye ait yanmış ceset ile karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucu yanan cesedin evde yalnız yaşayan ve bekçilik yapan Deniz Uçkun'a (45), ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Uçkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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