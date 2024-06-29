Denizli'de çıkan yangında tavukları kurtarmak isteyen kadın yanarak yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de çıkan yangında tavukları kurtarmak isteyen kadın yanarak yaralandı

Denizli\'de çıkan yangında tavukları kurtarmak isteyen kadın yanarak yaralandı

Denizli'de çıkan yangında alevlerin etrafını sardığı kümesteki tavukları kurtarmak isteyen bir kadın yanarak yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.06.2024 10:05  Güncelleme: 10:11
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Denizli'de boş arazide çıkan yangında alevlerin etrafını sardığı kümesteki tavukları kurtarmak isteyen kadın yanarak yaralandı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve ormanlık alana yakın olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerden önce çevredeki vatandaşlar sulama tankeri, hortum ve kovalarla yangına müdahale etti. Yoğun duman ve şiddetli rüzgar ile vatandaşların müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Kümesteki hayvanları kurtarmak isterken yaralandı

Bu esnada boş arazi üzerine kurulu tavukların bulunduğu kümesin etrafını ise alevler sardı. Alevlerin sardığı kümes içerisindeki hayvanları kurtarmak isteyen Şengül Aldemir'in vücudunun sağ tarafı yandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, Aldemir ise vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aldemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kümeste bulunan hayvanların ise zarar görmediği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çıkan yangında tavukları kurtarmak isteyen kadın yanarak yaralandı - Son Dakika

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