Denizli'de çıntar toplayan 55 yaşındaki kadın devrilen ATV'nin yanında ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'de çıntar toplayan 55 yaşındaki kadın devrilen ATV'nin yanında ölü bulundu

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Denizli\'de çıntar toplayan 55 yaşındaki kadın devrilen ATV\'nin yanında ölü bulundu
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıntar toplamak için ATV ile ormanlık alana giden 55 yaşındaki kadın, gece süren aramanın ardından sabaha karşı dere kenarına devrilen ATV'nin yanında hareketsiz bulundu. Kadının aracın kontrolünü kaybederek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli'de çıntar mantarı toplamak için ormanlık alana ATV ile giden 55 yaşındaki kadına bir süre sonra ailesi ulaşamadı. Bölgede arama kurtarma ekipleriyle sabaha kadar aranan kadının kaza yaparak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar'a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAcıpayamDenizliGüncelAtvSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de çıntar toplayan 55 yaşındaki kadın devrilen ATV'nin yanında ölü bulundu - Son Dakika
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