Denizli'de çöp ve moloz döküm alanında yangın çıktı - Son Dakika
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Denizli'de çöp ve moloz döküm alanında yangın çıktı

Denizli\'de çöp ve moloz döküm alanında yangın çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale ediyor.

31.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Denizli'de vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. Yangına bir yandan itfaiye ekipleri müdahale ederken, diğer yandan iş makineleri ile kum dökerek söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşların çöp ve moloz döküm sahası olarak kullandığı bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. İş makinelerinin kum dökerek, itfaiye ekiplerinin de su ile müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın nedeniyle büyük ölçekte oluşan dumanın, kentte pek çok noktadan görülmesi dikkat çekti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çöp ve moloz döküm alanında yangın çıktı - Son Dakika

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