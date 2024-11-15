Denizli'de Demir Kapı Devrildi, 8 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Demir Kapı Devrildi, 8 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Demir Kapı Devrildi, 8 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki Asya Değirmenci hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

15.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Denizli'de üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci arkadaşlarıyla oynadığı esnada üzerine demir kapı düştü. Düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının imdat çağrıları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezinde Üniversite Hastanesine nakledildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız yaşamını kaybetti. Asya Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu'nun mesajında, "Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci'nin kızı Asya Değirmenci'nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Demir Kapı Devrildi, 8 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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