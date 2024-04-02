Denizli\'de Derbent Barajında Kaçak Balık Avı Yapanlar Kaçtı

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de Derbent Barajında kaçak balık avı yapan kişiler, yakalanacaklarını anlayınca bir adet bot ve 1500 metre balık ağı ile ekipmanlarını bırakıp kaçtı.

Olay, Buldan ilçesi Derbent Barajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; barajda kaçak avlanan kişiler tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören kişiler malzemelerini bırakıp kaçtı. Kaçak balık avı yapan şahısların avcılıkta kullandıkları ekipmanları barajın yakınlarında yapılan aramada, 1500 metre balık ağı, baraj gölünde kullandıkları bot ve ekipmanlar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - DENİZLİ