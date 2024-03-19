Denizli\'de Dolandırıcılar 900 Bin Liralık Altın ve Paralarla Yakalandı

Denizli'de kırsal mahallede yaşayan yaşlı kadının evine giderek "Almanya'daki oğlun tutuklandı. Altın ve paraları vermezsen sen de tutuklanacaksın" yalanıyla korkutan dolandırıcılar, jandarma tarafından aldıkları 900 bin liralık altın ve paralarla 4 saatte yakalandı.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı kırsal Horasanlı Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki N.T.'nin evine giden ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 2 şüpheli, yaşlı kadını "Almanya'da yaşayan oğlun tutuklandı. Eğer evdeki altın ve paraları bize teslim etmezsen sen de tutuklanacaksın" yakanıyla korkuttu. Yaşlı kadının evde sakladığı 100 bin TL nakit para ve yaklaşık 800 bin TL değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.
Komşuları dolandırıldığını anladı
Şüpheliler gittikten sonra yaşadıkları komşu ve akrabalarına anlatan yaşlı kadının dolandırıldığı anlaşılınca, durum Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbar edildi. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde dolandırıcılık şüphelilerinin kullandığı araç ve kimlikleri tespit edildi. Denizli il merkezinde tespit edilen 2 adrese operasyon düzenleyen JASAT dedektifleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yaşlı kadından almış oldukları para ve altınlarla birlikte yakalandı.
Altın ve paralarına 4 saatte geri kavuştu
Oğlu üzerinden korkutularak dolandırılan yaşlı kadın, kendi elleriyle dolandırıcılara teslim ettiği altın ve paralarına 4 saat gibi kısa bir sürede geri kavuştu. Dolandırdıkları para ve altınları harcayamadan yakalanan Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve Berkay Kemal A. (25) sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında Aykut T.'nin 11 adet ve Berkay Kemal A.'nın ise 3 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Berkay Kemal A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Dolandırıcılar 900 Bin Liralık Altın ve Paralarla Yakalandı - Son Dakika
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