Denizli'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli\'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli\'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin operasyonunda, Denizli'den geçişi sırasında durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, başka bir kente sevk edilmek istendiği değerlendirilen 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri Denizli üzerinden başka bir kente sevkiyat yapacağı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Söz konusu araç, Denizli'den geçişi sırasında düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 204 kutu içerisinde toplam 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaNarkotikDenizliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Afrika’da altın hazinesi Dünya devleri harekete geçti Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:12
12 Türk mürettebat aranıyor: Buğday gemisi Bulgaristan açıklarında battı
12 Türk mürettebat aranıyor: Buğday gemisi Bulgaristan açıklarında battı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:15:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android