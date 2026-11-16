Denizli\'de durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, başka bir kente sevk edilmek istendiği değerlendirilen 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri Denizli üzerinden başka bir kente sevkiyat yapacağı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Söz konusu araç, Denizli'den geçişi sırasında düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 204 kutu içerisinde toplam 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.