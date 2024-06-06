Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması: Yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, kocasıyla birlikte ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişi ise tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 11:56
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Denizli'nin Kale ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kocasıyla birlikte ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Kaza, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesine gitmekte olan tütün işçilerini taşıyan otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Çölgeçen idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, Ali Çölgeçen ile eşi Durdu Çölgeçen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Durdu Çölgeçen ile Ali Çölgeçen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Durdu Çölgeçen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ali Çölgeçen'in ise 2 yerinde kırık olduğu, Denizli'ye sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer araçta bulunan yolucuların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması: Yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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