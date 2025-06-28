Denizli\'de Feci Trafik Kazası

Denizli'de kaldırıma çarpıktan sonra havalanıp ağaca vurarak durabilen Tofaş'ın hurdaya döndüğü ölümlü trafik kazasında yaşanan dehşet dolu anlar, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Haziran 2025 Pazar günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 35 PD 053 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2) isimli yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Adak'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Meydana gelen feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelip kaldırıma çarptığı, ardından havalanarak ağaca çarptığı ve sonrasında tekrar yola girdiği görüldü. Kazanın ardından yolun kapandığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da görüntüde yer aldı. - DENİZLİ