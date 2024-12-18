Denizli'de Film Gibi Silah Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de Film Gibi Silah Operasyonu

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Denizli'de 6 şüpheli, dron destekli operasyonla kaçak silahlarla yakalandı. 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

18.12.2024 18:38
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Silah kaçakçılarına film gibi operasyon

Denizli'ye 2 ayrı araçla kaçak silah getiren 6 şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı

DENİZLİ - Denizli'ye 2 ayrı araçla 20 adet kaçak silah getiren 6 şüpheli, polis ekiplerinin dron destekli film gibi operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Silah Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Denizli'ye başka illerden ruhsatsız tabanca getirdiği değerlendirilen 2 araç tespit edildi. Polis ekipleri tarafından dakika dakika takip edilen şüpheli araçlar, titiz bir çalışma sonucu Denizli girişinde havadan dron ekibinin de desteğiyle yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Trafikte seyir halindeyken bir anda karşılarında polis ekiplerini gören 6 şüpheli, aksiyon sahnelerini aratmayan görüntülerle araçlarından indirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler ve kullandıkları araçlar üzerinde yapılan aramalarda 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Ruhsatsız Silah Ticareti" yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli\'de Film Gibi Silah Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Film Gibi Silah Operasyonu - Son Dakika

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