Denizli\'de firmalara uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli jandarmada serbest kaldı.

Denizli'de iş dünyasına düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül Salı günü Denizli'nin önemli firmalarına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 10 şüphelinin firma merkezleri ile ikametlerinde aramalar gerçekleştirilmiş, yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafında adreslerinde arama yapılan 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı, adli makamlara sevk edilmeden jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.