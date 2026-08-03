Denizli'de Gece Yangını: İki Ev Kül Oldu - Son Dakika
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Denizli'de Gece Yangını: İki Ev Kül Oldu

Denizli\'de Gece Yangını: İki Ev Kül Oldu
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında iki müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Aliveren Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangında iki ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; yangın gece saat 00.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Muzaffer Öğmen ve babası Mehmet Öğmen'e ait müstakil evlerde yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki yapılara sıçrama riski taşıyan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ve mahalle halkının yoğun çabası sonucu alevler komşu evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında her iki ev de tamamen yanarak kül olurken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Acıpayam, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Gece Yangını: İki Ev Kül Oldu - Son Dakika

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