Denizli\'de Genç Motokurye Hayatını Kaybetti

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Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren genç motokurye son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan arkadaşları motosikletlerinin arkasına genç kuryenin fotoğrafını yapıştırdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motokurye Abdullan İşçen (25), 09 AIK 531 plakalı motosikletiyle evine gittiği sırada kavşakta S.K., yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kurye motosikletiyle birlikte metrelerce savruldu. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Abdullah İşçen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kuryenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K. ise gözaltına alındı.

Otopsinin ardından cenazesi ailesin teslim edilen motokurye Abdullah İşçen Asri Mezarlık Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kurye Kayhan Mezarlığında toprağa verildi. Abdullah İşçen'in kurye arkadaşlarının cenaze töreninde motosikletlerine genç kuryenin fotoğraflarını yapıştırdıkları görüldü. - DENİZLİ