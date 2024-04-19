Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ilkokul 4. sınıf öğrencisi ve iki arkadaşından dünden itibaren haber alınamıyor.
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi 2167 sokakta ikamet eden, Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın (10) ve iki arkadaşı kayboldu. Alınan bilgiye göre, dün okuldan geldikten sonra saat 16.00 sıralarında evden "arkadaşlarımla gezmeye gideceğim" diyerek ayrılan Ayaz eve dönmedi.
Ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Ayaz Yalçın için aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Evden gezmek için çıkan ve eve geri dönmeyen Ayaz ve iki yabancı uyruklu arkadaşı da ortada yok. Polis ve aileler çocukların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ayaz Yalçın'ın ailesi, çocuklarını görenlerin polise veya 0 541 107 88 60 nolu telefona bilgi vermelerini istedi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de İlkokul Öğrencisi ve İki Arkadaşı Kayboldu - Son Dakika
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