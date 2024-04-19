Denizli'de İlkokul Öğrencisi ve İki Arkadaşı Kayboldu - Son Dakika
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Denizli'de İlkokul Öğrencisi ve İki Arkadaşı Kayboldu

Denizli\'de İlkokul Öğrencisi ve İki Arkadaşı Kayboldu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın ve iki arkadaşı dünden itibaren haber alınamıyor. Aile ve polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

19.04.2024 23:15
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Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ilkokul 4. sınıf öğrencisi ve iki arkadaşından dünden itibaren haber alınamıyor.

Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi 2167 sokakta ikamet eden, Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın (10) ve iki arkadaşı kayboldu. Alınan bilgiye göre, dün okuldan geldikten sonra saat 16.00 sıralarında evden "arkadaşlarımla gezmeye gideceğim" diyerek ayrılan Ayaz eve dönmedi.

Ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Ayaz Yalçın için aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Evden gezmek için çıkan ve eve geri dönmeyen Ayaz ve iki yabancı uyruklu arkadaşı da ortada yok. Polis ve aileler çocukların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ayaz Yalçın'ın ailesi, çocuklarını görenlerin polise veya 0 541 107 88 60 nolu telefona bilgi vermelerini istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İlkokul Öğrencisi ve İki Arkadaşı Kayboldu - Son Dakika

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