Denizli'de İnşaatta Kaza: İlkokul Öğrencisi Ağır Yaralandı

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Denizli'de inşaatta kullanılmak için getirilen briketlerin üzerine çıkan ilkokul öğrencisi düşerek ağır yaralandı.

Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir inşaata ait briketlerin üzerine çıkan ilkokul öğrencisi A.R.D., yere düştü. Briketlerin üzerinden düşen genci gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri A.R.D'yi ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Ağır yaralanan genç buradaki tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafatasında kırıklar olduğu öğrenilen gencin ameliyata alınacağı belirtildi. - DENİZLİ