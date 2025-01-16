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Denizli'de Kaçak Alkol Operasyonu

Denizli\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Buldan'da 46 şişe kaçak alkolle bir şüpheli gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

16.01.2025 10:07
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 46 şişe kaçak alkolle yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol bulundurduğu iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde yapılan aramada 22 şişe kaçak viski ve 24 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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