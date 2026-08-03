Denizli\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Denizli'de polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, bir TIR'ın dorsesindeki izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş 5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre; takibe alınan şüpheli bir şahsın kullanımındaki çekici ve dorsesi durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce dorsede gerçekleştirilen detaylı arama faaliyetlerinde, yasal yük olarak taşınan izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 5 milyon dal kaçak sarma/dolma sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.