Denizli\'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu

Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadının gönderdiği konuma giden polis ekipleri, kadını yol kenarında darp edilmiş halde buldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine A.Ö.'nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürülen kadın tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ