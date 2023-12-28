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Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu

Denizli'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulunan bir kadın, gönderdiği konuma giden polis ekipleri tarafından yol kenarında darp edilmiş halde bulundu. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu
28.12.2023 - 11:13,
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Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadının gönderdiği konuma giden polis ekipleri, kadını yol kenarında darp edilmiş halde buldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine A.Ö.'nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürülen kadın tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, KADES, Güvenlik, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın darp edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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