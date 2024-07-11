Denizli'de Kadın Kocasını Demir Sopayla Öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de Kadın Kocasını Demir Sopayla Öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde bir aile içi tartışmada kadın, kocasını demir sopayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın ve oğlu gözaltına alındı.

11.07.2024 10:21
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Denizli'nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada kocasına başına demir sopayla vurarak öldürdüğü iddia eden kadın ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2'si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayın ardından anne Ayşe Kutludağ ve oğlu Zafer Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve oğlunun ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kadın Kocasını Demir Sopayla Öldürdü - Son Dakika

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