Denizli\'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ihtiyaç sahiplerine malzeme alma bahanesiyle kamuyla iş yapan 12 şirket sahibini 516 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kamu ile ticareti bulunan şirket sahiplerini arayarak kendilerini "Belediye Başkan Yardımcısı, Halk Sağlığı Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışanı" gibi unvanlarla tanıtarak, sosyal yardım projesi adı altında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü araba, giyim, kırtasiye gibi yardım talebinde bulundukları tespit edildi.

Kamuyla iş yapan 12 şirket sahibini 516 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ