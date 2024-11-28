Denizli'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de kamu görevlisi gibi davranarak ihtiyaç sahiplerine malzeme alma bahanesiyle 12 şirket sahibini 516 bin lira dolandıran iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

28.11.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ihtiyaç sahiplerine malzeme alma bahanesiyle kamuyla iş yapan 12 şirket sahibini 516 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kamu ile ticareti bulunan şirket sahiplerini arayarak kendilerini "Belediye Başkan Yardımcısı, Halk Sağlığı Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışanı" gibi unvanlarla tanıtarak, sosyal yardım projesi adı altında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü araba, giyim, kırtasiye gibi yardım talebinde bulundukları tespit edildi.

Kamuyla iş yapan 12 şirket sahibini 516 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, denizli, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Kamuyu Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.