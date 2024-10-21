Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi - Son Dakika
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Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladıktan sonra evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, söndürülen yangında baba ve oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

21.10.2024 22:59
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Denizli'nin Tavas ilçesinde babası ve kardeşini bıçaklayan şahıs, daha sonra evi ateşe verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde baba oğulun cansız bedenlerini buldu.

BABASI VE KARDEŞİNİ BIÇAKLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.P., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Süleyman Pekdemir (60) ve kardeşi Muhammet Pekdemir'i (35) bıçakla yaraladı. Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Maneviyattan uzaklaştıkça insanlar canavarlaşıyor maalesef Ne diyeceğimi bilemiyorum 34 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erd… iyiakşamlar… 6 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne oluyor bu insanlara 18 0 Yanıtla
  • Yasar Yavuz:
    yahu bu millete ne oldu iyiden iyiye zıvanadan çıktı 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Bir insanı öldürmek bütün insaları öldürmüş gibi günahtır öldür kaç hesap gününün malikinden nasıl kaçacaksın 11 0 Yanıtla
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