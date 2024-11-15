Denizli\'de Kasten Öldürme Zanlısı Yakalandı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Kasten Öldürme" suçundan yakalanarak cezaevinde gönderildi.

Denizli'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 13 Kasım 2024 günü hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunana şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol uygulamaları sırasında, durumundan şüphelenilerek kontrol edilen araç içerisinden yapılana aramalarda, 59 gram esrar maddesi ele geçirildiği ve şüpheli şahıs ise yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ