Denizli'de Kaybolan Kız Çocuğundan Haber Alınamıyor - Son Dakika
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Denizli'de Kaybolan Kız Çocuğundan Haber Alınamıyor

Denizli\'de Kaybolan Kız Çocuğundan Haber Alınamıyor

Denizli'de ailesiyle sosyal medya yüzünden yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan 15 yaşındaki kız çocuğu Aslı Timur'dan 3 gündür haber alınamıyor. Polis, kayıp kızın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

24.04.2024 09:55
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Denizli'de ailesiyle sosyal medya yüzünden yaşadığı tartışmanın ardından 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kız çocuğundan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde Cumartesi akşam 22.00'da sosyal medya ya çok girmesi nedeniyle ailesi ile tartışan ve tartışma sonrası evden koşarak ayrılan 15 yaşındaki Aslı Timur, bir daha geri dönmedi. Ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Aslı için polise kayıp ihbarında bulunuldu. Polis 3 gündür haber alınmayan kızın bulunması için arama çalışması başlattı. Kız çocuğunu görenlerin polise veya 0545 963 65 79 numaralı telefonu aramaları istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaybolan Kız Çocuğundan Haber Alınamıyor - Son Dakika

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