Denizli'de Kayıp Kadının Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Kayıp Kadının Kemikleri Bulundu

Denizli\'de Kayıp Kadının Kemikleri Bulundu

Denizli'de kayıp alzheimer hastası Nazife Demir'e ait kemikler bulundu, soruşturma başlatıldı.

18.10.2024 14:15
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Denizli'de boş arazide dağınık vaziyette insan kemikleri bulundu. Polis ekiplerinin arazide 109 gündür kayıp alzheimer hastası Nazife Demir'i arama çalışmaları esnasında bulunan kemiklerin yine yaşlı kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ve Aranan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bölgede 2 Temmuz akşamında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Nazife Demir'in (75) son görüldüğü bölgede çalışmaları sürdürüyordu. Sabah saatlerinde bölgede tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler boş arazide dağınık halde insana ait kemikler buldu. Bölgede olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı detaylı inceleme yaparken, araziye tüm girişler kapatıldı. Bölgede incelemelerin tamamlanmasının ardından kemikler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kemiklerin kayıp alzheimer hastası kadına ait olduğu değerlendiriliyor

Bölgede çalışmaları yürüten ekiplerin kemiklerin yaklaşık 4 aydır kayıp alzheimer hastası Nazife Demir'e ait olduğunu değerlendirdiği öğrenildi. Çalışmaları yürüten ekipler, bölgede yaşlı kadının üzerinde son görülen kıyafetleri de buldu. Bölgedeki yapılan incelemeler ve bulunan emarelere göre yaşlı kadının dengesini kaybetmesi sonucu eğimli araziden yuvarlandığı, yaşamını kaybetmesinin ardından hayvanların cesedini parçaladığı değerlendiriliyor. Adli Tıp'a gönderilen kemiklerde yapılacak incelemelerin sonucunda kime ait olduğu kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kayıp Kadının Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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