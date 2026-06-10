Denizli\'de zabıta ekiplerinden seyyar satıcı operasyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehlikeye atan kayıt dışı gıda satıcılarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kurallara aykırı şekilde satış yapan çok sayıda seyyar tezgaha müdahale edildi.

Denizli'de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla, seyyar satıcılara yönelik kapsamlı bir denetim çalışması daha gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen noktalara operasyon düzenlendi. Özellikle sokak aralarında ve işlek caddelerde köfte, kokoreç, pilav gibi gıda ürünlerini mevzuata uygun olmayan şartlarda satan seyyar tezgahlar, zabıta ekipleri tarafından tek tek tespit edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin de titizlikle değerlendirildiği denetimlerde, halk sağlığı açısından ciddi risk taşıyan şartlarda satış yapıldığı belirlendi.

Ürünlere el konuldu, yasal işlem başlatıldı

Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemelerde ruhsatsız olan ve sağlığa zararlı ortamlarda barındırılan gıda maddelerine el koydu. Uygunsuz ve kayıt dışı ticaret yapan seyyar satıcılar hakkında ise yasal mevzuat uyarınca idari işlem uygulandı. Kent genelinde kontrol ve denetimlerin düzenli aralıklarla kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - DENİZLİ