Denizli\'de Kaza Süsü Verilerek Öldürülen Kişinin Çocukları Şüphelerinde Haklı Çıktı

Denizli'de komşuları tarafından kaza süsü verilerek öldürülen kişinin çocukları şüphelerinde haklı çıktı. Öldürdükleri komşularının evine taziyeye dahi giden şüphelilerin, üzerindeki kuşkuları gidermek için uğraş verdikleri anlaşıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu. Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ailenin kuşkularından yola çıkan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Demirten'in komşusu olan aile tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve olaya kaza süsü verildiği belirledi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Cihan G. ile babası Hasan G., annesi Makbule G. ve ablası Serap G. şüpheli olarak adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilere tepki gösteren aile, zaman zaman ekmeklerini de paylaştıkları komşularının nasıl böyle bir cinayeti işlediğine anlam veremediklerini belirtti. Olayın meydana geldiği köprünün başında ve Şahin Demirten'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede karşılaştıkları manzaraları anlatan Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten, kızı Ceylan Kaçar ve eski eşi Zühra Erten, ilk baştan beri şüphelendikleri ailenin cenazeye katılmamasına rağmen daha sonra taziyeye gelerek kendileriyle görüştüğünü ifade etti.
Babasının iyi bir motosiklet kullanıcısı olduğunu ve bugüne kadar hiç kaza yapmadığını belirten oğlu Ceyhun Demirtan, "Babamın bir kaza sonucu kalp krizinden öldüğünü söylediler. Ben babamı Acıpayam Devlet Hastanesinde gördüğümde olayın şüpheli olabileceğini düşünerek incelenmesini istedim. Olay yerine geldiğimde babamı taşların üzerine yatık halde bulmuşlar. Babam motosikletten düşmüş gibi değil de oraya konulmuş gibi olabileceğini düşündüm. Daha sonra olaya Denizli'de JASAT dahil oldu. Babamın kanı yerde kalmadı. Şahıs olayı gerçekleştirdikten sonra ambulansı arıyor. Trafik kazası olduğu ihbarında bulunuyor. Sonra da tanık olarak ifade vermiş. Olaya kaza süsü vermek için her şeyi yapmışlar. Suçu da bir başkasının üzerine atmaya çalışmış" dedi.
Kendi aralarında kavga ettiklerini söylemiş
Olay günü gürültülerin diğer komşular tarafından duyulduğunu hatırlatan kızı Ceylan Kaçar da yaşananları şöyle aktardı:
"Ben olayı duyduğumda şüphelendim. Daha öncesinde bu şahıslar babamın önünü keserek para istemişlerdi. Bu olayı babam kimseye söylemememi istedi. Bana 'Kızım ağabeyin başına bela alır. Siz Denizli'ye gidiyorsunuz. Sonra bana musallat olurlar. Ben arada sigara, para vererek başımda savıyorum' dedi. Çok uğraş verdik. JASAT ekibi çok uğraştı. İki olay yeri var. İlk olay yerinde kan ve sopa kırıkları, ikinci olay yerinde ise babamın cenazesi ve motosikleti vardı. Hiçbiri cenazenin ilk günü gelmedi. Ben onların yaptığını söylüyordum. Daha sonra bunu duyarak, şahsın annesi bizim evimize yüzsüz bir şekilde gelerek 'Siz bizden şüpheleniyormuşsunuz. Bizim olayla bir ilgimiz yok. Seslerimizi duyanlar olmuş ama bize kendi aramızda kavga ediyorduk' dedi."
Olayın aydınlatılmasında büyük emek harcayan Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür eden eski eş Zühra Erten ise, "Ekiplerimiz çok yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun. Ben bunları evime alıp çok ekmek verdim. Bunları yapmayacaklardı. Çocuklarım çok acı çekti. Allah'ımdan cezalarını buldular. Her sıkıntılarında yardımcı olmuştu. Hepsinin ağır ceza almasını istiyoruz. Köyümüz bu insanlardan kurtulacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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