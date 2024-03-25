Denizli\'de Komşu Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

3.Sayfa

Denizli'de komşusuyla gürültü nedeniyle tartışan şahıs, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda şahsın tartıştığı komşusu ölürken, kiracısı da yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gürültüden rahatsız olan Hasan E., komşusu İbrahim Kızılkaya (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Hasan E, yanındaki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda açılan ateş sonucu İbrahim Kızılkaya ve ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kiracı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Kızılkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen kiracının ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri sokakta da geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ