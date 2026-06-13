Denizli'de Köpek Saldırısında Doktor Müdahalesi - Son Dakika
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Denizli'de Köpek Saldırısında Doktor Müdahalesi

13.06.2026 10:52
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Denizli'de bir köpeğin diğerine saldırısına doktor çekiçle müdahale etti, olay güvenlik kamerasında.

Denizli'de parkta sahipleri tarafından dolaştırılan ve kendisinden daha küçük bir köpeğe saldıran köpeğin, özel bir hastanede görevli doktor tarafından etkisiz hale getirildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 20.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Mümtaz Gür Çocuk Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğretmen anne H.K.'nın 14 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızıyla birlikte gezdiği tasmalı köpeğine, tasmalı ancak serbest şekilde dolaşan büyük cins bir köpek saldırdı. Boyun bölgesinden aldığı ısırık sonucu yaralanan köpeği kurtarmak isteyen anne ve oğlu, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Olay sırasında parkta bulunan Özel Odak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adem Çatak, elindeki çekiçle köpeğin başına vurarak, köpeği etkisiz hale getirdi. Bu müdahalenin ardından yere yığılan köpek telef olurken, köpekleri ayırmaya çalıştığı esnada sağ bacağının diz altından ısırılan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi ve kuduz aşırı yapıldı.

Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bir köpeğin telef olmasıyla sonuçlanan olayın, bölgedeki bir konutun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen anne ve oğlunun köpekleri ayırmaya çalışırken; elindeki çekiçle olay yerine gelen Op. Dr. Adem Çatak'ın köpeğin başına vurarak etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

"Çocukları korumak için yaptım"

Sosyal medyadan açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adem Çatak, köpeğin çocuklara saldırdığını düşünerek olaya müdahale ettiğini, eğer müdahale yapmaması halinde ise köpeğin çocuklara zarar verebileceğini iddia etti.

Doktora teşekkür etti

Yine sosyal medyadan doktor hakkındaki eleştirilere cevap veren anne H.K. müdahalenin saldırıyı sonlandırmak ve çocuğun can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını savundu. Kızı ve oğlunun yaşananlardan ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen anne, köpeğe müdahale eden doktorun saldırıyı durdurmaya çalıştığını belirterek, müdahalenin kasıtlı bir eylem olmadığını ileri sürdü. Dr. Adem Çatak'a teşekkür eden anne, "Doktor bey müdahale etmeseydi, belki de çocuklarım daha büyük bir yara alabilirdi. İnsan sağlığı her şeyden önemli" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Köpek Saldırısında Doktor Müdahalesi - Son Dakika

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