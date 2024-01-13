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Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Kontrol Edilen Dairede Cenaze Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Kontrol Edilen Dairede Cenaze Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede gelen kötü kokular üzerine yapılan kontrolde, 65 yaşındaki Hasan Ali Durmuş'un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Kötü Kokular Üzerine Kontrol Edilen Dairede Cenaze Bulundu
13.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:20
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Denizli'de 5 katlı binanın 3. katındaki daire gelen kötü kokular üzerine kontrol edildiği esnada 65 yaşındaki adamın cenazesi bulundu.

Olay; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı dairenin 3. katından bir süredir kötü koku alan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye erleri içeriye girdikleri esnada dairede yaşayan Hasan Ali Durmuş'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Kontrol Edilen Dairede Cenaze Bulundu - Son Dakika


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