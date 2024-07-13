Denizli'de Lokantanın Bacasından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Denizli'de Lokantanın Bacasından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Denizli\'de Lokantanın Bacasından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın bacasından çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 08:09
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulanan lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde bulunan lokantadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 22.00 saatlerinde meydana geldi. Yangın nedeniyle lokantanın bacasından çıkan dumanlar büyük paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürmeye başardı. Yangında herhangi yaralanan kimse olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Lokantanın Bacasından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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