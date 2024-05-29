Denizli\'de Madde Bağımlısı Şahıs ortalığı birbirine kattı

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Denizli'de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs ortalığı birbirine kattı. Önce komşusu olan dayısının kapısına dayanan saldırgan, ardından sokağa inerek önce araçlara zarar verdi, daha sonra yoldan geçen iki kadını darp etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., önce dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına dayandı. Elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., daha sonra sokağa indi. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran şahıs, daha sonra yoldan geçen iki kadına saldırdı. Daha sonra birkaç araca daha zarar veren şahıs, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan iki kadını ambulansla hastaneye sevk etti.

Satırlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı

Emre P.'nin hem araçlara zarar verdiği hem de yoldan geçen iki kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; Emre P.'nin annesi ile birlikte binadan çıktığı, önce araçlara zarar verdiği, daha sonra ise yoldan geçen kadınlara doğru yöneldiği anlar yer aldı. Annesinin engelleme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Emre P.'nin iki kadına hem satırla hem de tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı. Daha sonra sokağına başına giden Emre P.'nin burada çevreye küfürler savurarak bir başka araca daha zarar verdikten sonra kaçması da kayıtlara yansıdı.

Öte yandan, şikayet üzerine polis ekiplerinin Emre P.'yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ