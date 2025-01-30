Denizli'de Minibüs Devrildi: 4 Vefat, 19 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Minibüs Devrildi: 4 Vefat, 19 Yaralı

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Denizli'de cam işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

30.01.2025 10:45
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Vali Coşkun: "Maalesef 4 vefatımız var, 19 yaralımız olduğunu tespit ettik"

-"Kazanın nedeniyle ilgili ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor"

-"Yaralılarımızın 4'ünün ağır olduğu bilgisini aldık"

DENİZLİ - Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Olay yerine gelen Vali Ömer Faruk Coşkun ekiplerden bilgi aldı. Coşkun açıklamalarında, "Maalesef 4 vefatımız var, 19 yaralımız olduğunu tespit ettik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Minibüs Devrildi: 4 Vefat, 19 Yaralı - Son Dakika

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