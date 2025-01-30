Vali Coşkun: "Maalesef 4 vefatımız var, 19 yaralımız olduğunu tespit ettik"
-"Kazanın nedeniyle ilgili ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor"
-"Yaralılarımızın 4'ünün ağır olduğu bilgisini aldık"
DENİZLİ - Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Olay yerine gelen Vali Ömer Faruk Coşkun ekiplerden bilgi aldı. Coşkun açıklamalarında, "Maalesef 4 vefatımız var, 19 yaralımız olduğunu tespit ettik" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Minibüs Devrildi: 4 Vefat, 19 Yaralı - Son Dakika
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