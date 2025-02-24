Denizli'de Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı - Son Dakika
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Denizli'de Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı

Denizli\'de Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı

Motosikletçiler, güvenliği artırmak için motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılmasını talep etti.

24.02.2025 12:29
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Denizli'de motosiklet sürücüleri, trafikte karşılaştıkları riskleri en aza indirmek ve güvenliği artırmak amacıyla motorcu dostu bariyerler talebi için çağrıda bulundu.

Denizli'de, Denizli Motosiklet Kulüpler Birliği çatısı altında faaliyet gösteren 14 motosiklet grubu üyeleri, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara neden olan mevcut bariyer sistemine tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Motosiklet konvoyu oluşturan grup, farkındalık oluşturmak için basın açıklaması yaptı.

Konvoya katılan motosikletçiler adına ortak basın açıklamasını okuyan Uğur Kaynak, motorcu dostu bariyerlerin kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebileceğini belirterek, "Biz motosiklet kullanıcıları olarak, trafikte karşılaştığımız riskleri en aza indirmek ve güvenliğimizi artırmak amacıyla 'Motorcu Dostu Bariyerler' talebimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Geleneksel bariyerler, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilirken, motorcu dostu bariyerler bu riskleri en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm yetkili kurumları ve karar alıcıları bu hayati öneme sahip bariyerlerin yaygınlaştırılması ve uygulanması konusunda acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Son yıllarda Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artarken, ne yazık ki motosiklet sürücülerine yönelik güvenlik önlemleri aynı hızda gelişmemektedir. Özellikle riskli kavşaklarda ve ana arterlerde hayati öneme sahip olan motorcu dostu bariyerler, kazaların sonuçlarını hafifletmek ve sürücülerin hayatını korumak için büyük bir gerekliliktir. Bu bariyerlerin uygulanması, yalnızca motosiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genel trafik güvenliğine de önemli katkılar sunacaktır. Unutmayalım ki güvenli yollar, yalnızca otomobil sürücüleri için değil, tüm yol kullanıcıları için oluşturulmalıdır. Bu projeye destek vermek, farkındalık oluşturmak ve motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak adına, başta yetkililer olmak üzere tüm kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve değerli basın mensuplarını bu çağrıya destek olmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturalım ve motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayalım. Güvenli bir trafik için hep birlikte çalışalım" dedi.

"Motor onun için bir tutku, bir yaşam biçimiydi"

Eylemde geçtiğimiz günlerde Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizlili Ahmet Bera Aktaş da anıldı. Aktaş'ın yakın arkadaşı Ramazan Günay ise, "Sevgili kardeşimiz Ahmet Bera Aktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bera, yalnızca motor tutkusu ile değil, aynı zamanda insanlığı ve içindeki iyilikle herkesin kalbinde iz bırakmış biriydi. Onun güler yüzü, paylaşımcılığı ve yardımseverliği, hayatımıza dokunan en değerli özellikleriydi. Her zaman pozitif ve yardımsever bir insan olarak, çevresindeki herkesi güldüren, umutla ve sevgiyle sarmalayan biriydi. Bera için motosiklet, yalnızca bir ulaşım aracı değil, onun için bir tutku, bir yaşam biçimiydi. Kazadan sonra 'Tırı sollamaya çalışırken oldu' gibi söylemler gerçeği yansıtmamakta ve canımızı yakmaktadır. Son zamanlarda artan motor kazaları, Bera'nın kazasında olduğu gibi katil bariyerlerin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bera'nın kaybı, bu gerçeklerin daha iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizmektedir. Motorcular için yolların güvenli hale getirilmesi, bariyerlerin daha uygun şekilde dizayn edilmesi, sadece motorculardan değil, tüm trafikte yer alan bireylerden gelen bir çağrı olmalıdır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Motosiklet, denizli, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı - Son Dakika

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