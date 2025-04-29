Denizli'de Motosiklet Kazaları İçin Denetim - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazaları İçin Denetim

Denizli\'de Motosiklet Kazaları İçin Denetim

Denizli Jandarması, motosiklet kazalarını azaltmak için 'Bir Kural, Bir Ömür' denetimleri yaptı.

29.04.2025 16:45
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, son 5 yılda 28 kişinin hayatını kaybettiği 657 motosiklet kazasına dikkat çekmek için 'Bir Kural, Bir Ömür' denetimleri gerçekleştirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içerisinde motosikletlerin karıştığı 657 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen 657 kazada 11 kişi olay yerinde, 17 kişi hastanede olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti ve 817 kişi yaralandı.

Denizli'de, 2020 yılında 72 bin 212 olan tescilli motosiklet sayısının beş yıl içerisinde 55 bin 859 artış göstererek 2025 yılında 128 bin 071'e yükseldiği görüldü, 5 yılda tescili yapılan motosikletlerin yüzde 44'üne karşılık gelen 24 bin 687 motosikletin 2024 yılında, yani son 1 yıl içerisinde tescil edildiği dikkat çekmekti.

Meydana gelen kazaların ve kazalar neticesindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla, Denizli Valiliğinin onayı ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Bir Kural, Bir Ömür" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler ve vatandaşlara güvenli sürüş ve trafik bilgilendirmesine yönelik eğitim faaliyetlerini ve yoğunlaştırıldı ve trafik denetlemeleri sıklaştırıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından proje kapsamında yapılan denetimlerde, çarpışma ve devrilme anında sürücü ve yolcuların baş bölgesini sert zeminlere çarpmasını engelleyerek hayatta kalma oranlarını yüzde 69 oranında artıran kask kullanımı kontrolü, görünürlüğü sağlayan yelek kullanımı, sürücü belgesi ve motosikletin tescilinin bulunup bulunmadığı hususları başta olmak üzere diğer trafik kuralları denetlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazaları İçin Denetim - Son Dakika

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