Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Denizli\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
25.05.2025 22:51
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Denizli'de viraja hızlı giren iki motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Denizli'de viraja hızlı giren iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, arkadaşı olan diğer motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İzmir- Isparta bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde arkadaşından aldığı motosikletle ters yönden gelerek viraja hızlı giren Arda Aldaş'ın (18) kullandığı 20 AHR 391 plakalı motosiklet, viraja girmek isteyen arkadaşı Ekrem Akbaş idaresindeki 20 AGS 711 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de savrulurken, araçlar hurdaya döndü. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk etti. Arda Aldaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, arkadaşı Ekrem Akbaş'ın ise vücudunun fark noktalarında 7 kırığın olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Arda Aldaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Arda Aldaş'ın cenazesinin yarın memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde toprağa verileceğı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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