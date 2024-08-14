Denizli'de motosiklet kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de motosiklet kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli\'de motosiklet kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.08.2024 11:27
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli öğretmen olan eşi Gündüz Deryan'ın ölümünden sonra yalnız başına yaşamaya devam eden Fatma Deryan, dün akşam motosikletiyle evine gönderken dengesini kaybederek yere düştü. Başını asfalta çarpan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de motosiklet kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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