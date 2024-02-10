Denizli'de Narkotik Timleri 6 Zehir Tacirini Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Narkotik Timleri 6 Zehir Tacirini Yakaladı

Denizli\'de Narkotik Timleri 6 Zehir Tacirini Yakaladı

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 6 zehir tacirini yakaladı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ecstasy hap, lyrica hap, esrar, bonzai, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

10.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de narkotik timleri aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlendiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 6 zehir tacirini yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente başka ilden uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği yönünde istihbari bilgi aldı. Gelen bilgi doğrultusunda çalışmalara başlayan Narkotik timleri 6 şüpheliyi 2 farklı operasyonda kıskıvrak yakaladı. Narkotik madde arama köpeği İsko ile zehir tacirlerinin araç ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 3 bin 301 adet ecstasy hap, 6 adet lyrica hap, 1,3 gram esrar, tek parça halinde 28 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 4 parça halinde 7,7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Narkotik Timleri 6 Zehir Tacirini Yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Narkotik Timleri 6 Zehir Tacirini Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement