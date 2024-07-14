Denizli'de Nehre Uçan Otomobilde 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Denizli'de Nehre Uçan Otomobilde 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Denizli\'de Nehre Uçan Otomobilde 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette görülen otomobilin çevresinde yapılan aramalarda 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
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Denizli'nin Güney ilçesinde sabah saatlerinde Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette görülen otomobilin çevresinde yapılan aramalarda 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Kazım Demirli, gece saat 03.30 sıralarında, tarlasını sulamak için otomobiliyle evinden ayrıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında, Kazım Demirli'ye ait otomobili Güney Şelalesi'ne yakın bir noktada Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Büyük Menderes Nehrine uçan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken, içerisinde kimseye rastlanılamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından nehir yatağında başlatılan aramalarda, saat 12.30 sıralarında aracın bulunduğu bölgenin biraz uzağında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşın yarım saat sonrasında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedini tespit etti.

Nehirden çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazım Demirli'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp şarampole düştükten sonra Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Nehre Uçan Otomobilde 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Nehre Uçan Otomobilde 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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