Denizli'de Öğrenci Servisi Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Öğrenci Servisi Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı

Geniş Video İzle

İzmir'den Denizli'ye turnuvaya giden midibüs kaza yaptı; 2 ölü, 26 yaralı var.

18.02.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

DENİZLİ - İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan kafileyi taşıyan midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3-sayfa, İzmir, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Öğrenci Servisi Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Öğrenci Servisi Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.