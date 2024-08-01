Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Katilleri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Katilleri Yakalandı

Denizli\'de Ölü Bulunan Kadının Katilleri Yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölü bulunduğu evden kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Kocanın ise halen arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.08.2024 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölü bulunduğu evden araçla kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili 112'ye ihbarda bulunan kocanın ise halen arandığı bildirildi.

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen sağlık ekipleri, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge E.'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili olarak ihbarda bulunan Müge E'nin kocası Mehmet Ali E. (37) ile olay anında evde bulundukları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları aracın peşine düşen jandarma ekipleri, şüphelilerden 2'sini Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde, içerisinde bir kişinin bulunduğu otomobili ise Kale ilçe merkezinde yakaladı.

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen koca Mehmet Ali E.'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı tek katlı evde, jandarma narkotik dedektör köpeğiyle de arama yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Çocuk, Tavas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Katilleri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor’’ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor'' diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 03:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Katilleri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement