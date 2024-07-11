Denizli'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi

Denizli\'de Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan arazözün şarampole devrilmesi sonucu kaza geçirdi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.07.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi. Yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan arazöz şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'ye bağlı Buldan ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Üçyol Yangın İlk Müdahale Ekibi yangın ihbarına giderken kaza yaptı. Kaza 10 Temmuz tarihinde Üçyol Orman biriminden yola çıkıp Türlübey Mahallesinden verilen yangın ihbarına giderken meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yapılan ihbar sonucu 112 ekipleri kazaya müdahale etti. Buldan Orman ekibi görevlileri Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Denizli, Buldan, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın müdahale ekibi kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement