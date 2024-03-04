Denizli'de Orman İşletme Şefliği Lojmanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Orman İşletme Şefliği Lojmanında Yangın Çıktı

Denizli\'de Orman İşletme Şefliği Lojmanında Yangın Çıktı

Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Orman İşletme Şefliği'ne ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.03.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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Denizli'de Orman işletme Şefliğine ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi.

Yangın, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orman İşletme Şefliğine ait lojmanları bacasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangın sebebiyle 7 kişilik bir ailenin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale gelmesi üzerine belediye oteline yerleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Orman İşletme Şefliği Lojmanında Yangın Çıktı - Son Dakika

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