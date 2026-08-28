Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıkıyor

Denizli\'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıkıyor
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28-30 Ağustos'ta orman yangınları için tehlike uyarısı yapıldı, vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıkacağını duyurarak teyakkuza geçildiğini açıkladı. Denizli ve Uşak halkına hayati uyarılarda bulunuldu.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve sert rüzgarların beklenmesi orman yangınlarının çıkma ve hızla büyüme riskini artırdı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek kritik tarihler öncesinde önlemlerini artırdı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Denizli ve Uşak illerinde yaşayan vatandaşların yangın riskine karşı azami dikkat göstermeleri istendi. Tehlikeye karşı dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

"Ormanlık alanlar ve bitişiğindeki kırsal bölgelerde anız, bahçe ile sera atığı yakılması başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetten kaçınılması, ormanlara girişlerin yasaklandığı bölgelerdeki kural ve kısıtlamalara kesinlikle riayet edilmesi, orman içi yolları kullanan araçların duraklama yapmaması, ateş yakılmasa dahi yol kenarlarında piknik yapılmaması, kritik günlerde izinli mesire alanlarında dahi hiçbir şekilde ateş yakılmaması, biçerdöver ve balya makinelerinin gerekli yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri olmaksızın çalıştırılmaması, yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması, araç egzozlarına dikkat edilmesi; spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran araçların açık alanda kullanılmaması gerekmektedir"

Açıklamada ayrıca, en küçük bir şüpheli duman veya durum fark edildiğinde zaman kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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