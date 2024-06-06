Denizli'de Orman Yangını Yerleşim Alanlarına İlerliyor

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Denizli'de 4 saattir devam eden orman yangını yerleşim alanlarına doğru ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, alevleri korkuyla izleyen vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Denizli'de Pamukkale ilçesi Akhan ve Karşıyaka Mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerine, fabrikalara ve bir otel yakın noktada çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bir anda etkili olan rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmak üzere olan yangın yön değiştirerek tekrar yayıldı.

Çok sayıda ekip ve vatandaşların karadan, yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçakları ise havadan alevlere müdahale ediyor. Yangının genişleyerek devam ettiği Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerinde vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Konutlara yaklaşan alevleri korkuyla izleyen vatandaşlar, bir taraftan da kendi imkanlarıyla önlemlerini almaya çalışıyor.

Ellerindeki hortumlarla evinin etrafını ıslatan vatandaş, "Evin etrafını yıkıyorum. Yangın gelmesin diye dua ediyorum. İnşallah bir an önce söndürülür" dedi.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangının, yapılara sıçramaması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin cansiparane mücadelesi sürüyor. - DENİZLİ