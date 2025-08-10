Denizli\'de Orman Yangınına Müdahale

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan müdahale edilirken, havadan ise 3 helikopterle çalışmalara destek veriliyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangınına havadan 3 helikopterin yanı sıra karadan ise 10 arazöz, 1 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için zamana karşı verilen mücadeleye köylüler de gerek ellerindeki kazma kürekler gerekse traktör ve su tankerleriyle destek veriyor. - DENİZLİ