Denizli\'de Otobüs Kazası: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

31.05.2026 16:40
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu meydana gelen faciada 8 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenler arasında Manisa'nın Selendi ilçesi nüfusuna kayıtlı otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un da bulunduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüs alev alırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Meydana gelen faciada 1'i bebek olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Selendi nüfusuna kayıtlı Merdun'un vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçede de büyük üzüntüye neden oldu. Merdun'un otopsi işlemlerinin ardından Selendi'de toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

