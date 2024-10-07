Denizli'de Otomobil Saman Römorkuna Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Saman Römorkuna Çarptı: 2 Yaralı

Denizli\'de Otomobil Saman Römorkuna Çarptı: 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki saman yüklü römorka çarparak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.10.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki saman yüklü römorka çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kaza sonucunda, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi Kavavlıdere Caddesi Eskiköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskiköy'den Kelekçi yönüne doğru seyir halinde olan 34 RRC 21 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde olan saman yüklü römorka arkadan çarptıktan sonra şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam ve Kelekçi İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otomobil Saman Römorkuna Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Saman Römorkuna Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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