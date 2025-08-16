Denizli'de Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Denizli'de Otomobil Takla Attı

Denizli'de Otomobil Takla Attı
16.08.2025 16:31
Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı, 4 kişi yaralı.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü bilinmeyen Tofaş markalı 03 AEB 523 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan 2'si kadın 2'si erkek olmakla birlikte 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalelerde bulunuldu. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından tedavi amaçlı en yakın hastaneye ambulans ile sevk edildi.

Kaza sonucunda Tofaş markalı araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli'de Otomobil Takla Attı

15:26
15:33
Denizli'de Otomobil Takla Attı
